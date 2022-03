Brand in Wohnhaus: 5 Bewohner ins Spital gebracht

Ein Wohnhaus hat am Dienstagmorgen in Wien aufgrund eines Zimmerbrandes evakuiert werden müssen. Das Feuer war in einer Wohnung in der Raxstraße in Favoriten ausgebrochen. Flammen loderten aus dem Fenster, das Stiegenhaus war stark verraucht, da die Wohnungstüre offen stand. Bewohnern war deshalb der Fluchtweg nach draußen versperrt.