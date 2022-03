Das ist Kärntens beliebteste Landärztin

In der Praxis von Ärztin Eva Vadlau in Krumpendorf hängen gleich acht Urkunden an der Wand. Es sind die Siegertrophäen der Online-Ärzte-Plattform „docfinder“, bei deren „Patients Choice Award“ sie nun zum achten Mal in Serie zu Kärntens beliebtester Landärztin gewählt wurde.