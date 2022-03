Abgängiger wurde bei Suchaktion im Wald gefunden

Mit Drohnenunterstützung suchten elf Feuerwehren, Such- und Rettungshundestaffeln sowie die Polizei samt Diensthund in der Nacht auf Dienstag in Kallham nach einem Abgängigen. Der 42-Jährige wurde schließlich zwei Kilometer von seinem Haus entfernt im Wald gefunden. Der Rettungsdienst versorgte ihn.