Tauern-Pfleger ärgern sich über neue Verträge

Großes Diskussionspotenzial bietet beispielsweise die gekappte Betriebsvereinbarung. 2013 beschloss die Zeller Gemeindevertretung, ihr Spital in eine GmbH auszulagern. Eigentlich hätten die Krankenhausmitarbeiter so ihre Vorteile als Gemeindebedienstete verloren. Um das zu verhindern, verfassten die Verantwortlichen laut „Krone“-Infos eine Betriebsvereinbarung. An die will sich die Spitalsleitung nun aber nicht mehr halten. Daran hängt die Bezahlung oder auch das Recht auf eine sechste Urlaubswoche.