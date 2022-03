Reporter-Legende stirbt nach tragischem Ski-Unfall

21 Jahre lang war er für das ZDF tätig gewesen, 12 davon sogar als Sportchef - am Wochenende ist Dieter Gruschwitz nun im Alter von 68 Jahren an den Folgen eines tragischen Unfalls verstorben! Der gebürtige Rheinländer, der sich 2017 in den Ruhestand verabschiedet hatte, hatte bei einem üblen Zusammenprall beim Skifahren nahe Bad Tölz in Bayern schwerste Kopfverletzungen erlitten - und sich laut „Bild“ nicht mehr davon erholt ...