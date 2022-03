Absturz des Jahres | Watsche des Jahres

Watsche des Jahres. Diese Oscar-Verleihung geht in die Geschichte ein - aber nicht wegen der ausgezeichneten Filme oder wegen der Gala-Veranstaltung an sich. Sondern wegen der Watsche, die Will Smith Moderator Chris Rock auf offener Bühne verpasste - weil dieser einen Scherz auf Kosten von Smith´ Frau Jada gemacht hatte. Jada Pinkett Smith leidet an einer Autoimmunerkrankung, die ihre Haare ausfallen lässt. Zur Oscar-Gala erschien sie mit Glatze - und darüber machte sich Chris Rock lustig. Was ihm die Watsche eintrug. „Krone“-Kolumnistin Franziska Trost zeigt zwar ein gewisses Verständnis für die Erregung von Will Smith. Sie schreibt: „Doch körperliche Gewalt kann nicht die Antwort sein. Nie. ,Liebe bringt dich dazu, verrückte Sachen zu tun´, meinte er bei seiner tränenreichen Entschuldigung. Doch Gewalt lässt sich nicht mit Liebe begründen. Mit gar nichts - vor allem nicht in einer Welt, in der die Gewalt gerade so gegenwärtig ist. Er hätte der große Gewinner des Abends sein können - und hat sich damit nur selbst zum Verlierer gemacht.“ Doch Will Smith erntet für seinen Schlag auch viel Zustimmung: In der „Krone“-Frage des Tages meint eine Dreiviertelmehrheit, Chris Rock habe sich die Ohrfeige verdient. Geteilte Meinungen also. Ungeteilt dürfte aber die Vermutung sein, dass wir da die Watsche des Jahres zu sehen bekommen haben.