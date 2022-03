Villacherin nach Sekundenschlaf in Graben gekracht

Eine 81-jährige Pensionistin aus Villach fuhr am Montag um 13.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der B98 Millstätter Straße in der Äußeren Einöde bei Treffen in Richtung Villach. Aufgrund von Sekundenschlaf kam sie rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den angrenzenden Straßengraben und kam dort zum Stillstand.