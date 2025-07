Am Open Piano in Klagenfurt darf jeder spielen

Begegnung unabhängig von der Herkunft

Organisiert wird das Projekt vom Verein Open Piano for Refugees, der seit 2016 öffentlich zugängliche Klaviere im deutschsprachigen Raum aufstellt – auf Plätzen, in Einkaufszentren und auf Promenaden. Mittlerweile wurden 1200 Open Piano-Tage an 140 Standorten in 40 Städten und sechs Ländern realisiert – darunter auch in Klagenfurt.