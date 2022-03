Neue Bäume: Klimakur für den steirischen Wald

Ein paar Schritte weiter, mitten im Wald in St. Martin bei Straßgang, scheint die Welt noch in Ordnung: Fichten, Kiefern und Buchen ragen friedlich aus dem laubbedeckten Boden. Doch wie lange noch? Die steigenden Temperaturen haben schon erste Spuren hinterlassen: „2020 hatten wir in diesem Wald einen Fichtenanteil von 41 Prozent, 2021 waren es schon nur noch zwölf“, bedauert Oberförster Peter Bedenk.