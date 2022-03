Neuausrichtung: Neos wählen Klubobmann Egger ab

Ein Jahr vor der Landtagswahl werden auch die parteiinternen Grabenkämpfe härter. Die Neos haben nun am Montag ihren Klubobmann Josef Egger im Landtag abgewählt. Sowohl Egger als auch Parteichefin Andrea Klambauer bestätigten gegenüber der „Krone“ den Schritt. Nachfolgerin wird Abgeordnete Elisabeth Weitgasser. Die Partei wollte Egger weiter im Klub haben, der Pinzgauer kündigte aber an, sowohl den Klub als auch die Partei zu verlassen. Sein Landtagsmandat will er behalten.