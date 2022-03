Spanien behandelt Corona-Infektion wie Grippe

Mit 9. April fällt quasi alles

Mit Montag ist damit in den meisten autonomen Gemeinschaften nur noch die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen sowie in Bussen, Bahnen und Flugzeugen übrig. In Galicien gilt zwar noch die 3G-Regel - geimpft, getestet oder genesen - beim Betreten von Krankenhäusern und Seniorenheimen sowie eine Obergrenze bei den Gästen pro Tisch in Gaststätten, aber auch diese Einschränkungen enden mit 9. April.