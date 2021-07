Corona-Infektionen in Spanien steigen stark an

In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 in Spanien in die Höhe geschnellt - vor allem bei jungen Menschen. „Die heutigen Zahlen sind überhaupt nicht gut“, erklärte am Montag der Chef-Epidemiologe des Gesundheitsministeriums, Fernando Simon. Die Zahlen in den unterschiedlichen Altersgruppen variierten stark, „unter den Jüngsten haben wir eine Inzidenz von fast 600“, sagte Simon.