Krankenhäuser: „Druck aufs Personal ist enorm“

Großer Zusammenhalt beim Personal

In den Pflegeheimen betragen die coronabedingten Personalausfälle im Schnitt rund 15 Prozent: „Wir hoffen, dass sich die Situation bald entspannt“, so Franz Drescher von der ARGE Heime Burgenland. Positiv sei der Zusammenhalt in den Häusern. Drescher: „Von der Leitung bis zu den Reinigungskräften ziehen alle an einem Strang.“