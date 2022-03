Moped-Lenker bei Crash mit Pkw schwer verletzt

Fataler Unfall am Samstagnachmittag in Längenfeld im Tiroler Ötztal! Ein Moped-Lenker (17) kollidierte im Zuge eines Abbiegevorgangs mit einem Pkw. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen am Bein. Die Polizei sucht nun den Auto-Lenker bzw. andere Zeugen.