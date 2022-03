Die erste Österreicherin in über 8000 Meter Höhe

Frauen im Profibergsteigen

Trotzdem: „Die Zeit war noch nicht reif für Frauen im Profibergsteigen“, sagt Henriette rückblickend. Statt Blumen und Gratulationen lernte sie nach ihren Bergerfolgen viel mehr die „Alpine Neid- und Hassgesellschaft“ kennen: „Oft hörte ich: Dirndl, das ist nichts für dich. Das Bergsteigen ist zu gefährlich. Doch dann stand ich am Gipfel und dachte mir, es geht ja doch! Sogar beim Klettern in den heimischen Bergen drohten männliche Bergsteiger, uns das Seil durchzuschneiden, nur weil sie von einer Mädels-Seilschaft in der Felswand überholt wurden. Deshalb habe ich auch versucht, mich aus dieser Bergsportszene zurückzuziehen. “