Serieneinbrecher sind erst 13 und 17 Jahre alt

Ein 13-jähriger rumänischer Staatsangehöriger und ein 17-Jähriger aus Steyr sind verdächtig, drei Diebstähle aus offenen Pkw sowie zwei Einbruchsdiebstähle in Pkw in Tiefgaragen in Asten begangen zu haben. Zudem konnte den beiden ein Einbruchsdiebstahl in einen Automaten in Ernsthofen (Niederösterreich) zugeordnet werden.