Äste am Anhänger brachten Rennradfahrer zu Sturz

Ein 63-Jähriger Innviertler fuhr am Samstag gegen 13.40 Uhr im Gemeindegebiet von Obernberg mit seinem Rennrad in einer Gruppe von acht Radfahrern von Kirchdorf am Inn Richtung Obernberg. Abei kam der Gruppe der Traktor eines Deutschen (34) entgegen, der Geäst am Anhänger geladen hatte. Im Bereich Am Regengeißl steuerte der 34-Jährige den Traktor zur Fahrbahnmitte, um in die dortige Hofeinfahrt einzubiegen.