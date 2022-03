Trauer um Jung-Papa und Bürgermeister

Große Betroffenheit herrscht in der 6700-Seelen-Gemeinde Neuhofen an der Krems! Am Samstag verstarb der 38 Jahre alte Jungbürgermeister Christian Maurer, der im Vorjahr die Wahl gewonnen hatte. Er war erst vor sechs Wochen Vater eines Sohnes geworden und am Montag während einer Sitzung zusammengebrochen.