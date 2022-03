Rodionov steht im Finale beim Challenger in Biel

Im Endspiel um den 6.190 Euro-Siegerscheck sowie 80 ATP-Punkte trifft Rodionov am Sonntag auf den Polen Kacper Zuk. Mit den 50 Zählern für das erreichte Finale von Platz 201 schon auf Position 173 verbessert, könnte Rodionov im Falle des Titels in der Schweiz am Montag auf Platz 162 aufscheinen.