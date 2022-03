Pkw in OÖ gegen Moped: 19-Jähriger schwer verletzt

Betrunken Sohn abgeholt

Im Bezirk Vöcklabruck landete am Freitag ein 41-jähriger Linzer mit 1,28 Promille Alkohol im Blut mit seinem Wagen in eine tiefer gesetzt Grünfläche bei einer Tankstelle. Der Mann holte mit dem Auto seinen 11-jährigen Sohn in Vöcklamarkt ab. Während der Rückfahrt nach Linz wollte der 41-Jährige zu einer Tankstelle in St. Georgen im Attergau, um seinem Sohn ein Getränk zu kaufen. Nachdem er mit dem Wagen die falsche Zufahrt zur Tankstelle genommen hatte, wollte er seinen Pkw zurückschieben. Dabei kam er mit dem Fahrzeug zu weit nach links, kam von der Straße ab und rutschte in die tiefer gesetzte Grünfläche. Da das Fahrzeug aufsaß, verständigte der 41-Jährige die Feuerwehr. Eine Zeugin alarmierte die Polizei.