Alle Achtung: „Schubladen sind für Socken da!“

Thal ist Heimatgemeinde der Band

In der Heimatgemeinde Thal nehmen die Menschen Anteil am Karriereverlauf ihrer Band. Ein Bauer springt von seinem Traktor, will auf die Schnelle Alle Achtung zur Teilnahme am großen Ukraine-Benefizkonzert (3. April, Schwarzl-Zentrum) gratulieren, wo die Popband aus vielen Schlagergrößen heraussticht: „Bei uns gibt es keine Berührungsängste, weil wir uns in jedem Genre wohlfühlen“, beteuert der Sänger.