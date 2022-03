Paar prügelte sich: Beamte stiegen über Balkon ein

Zwischen dem 40-Jährigen und seiner 29-jährigen Lebensgefährtin ist der Streit am Freitag in der gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt so eskaliert, dass beide aufeinander losgingen. Nachdem die Frau ihrem Partner Kratzspuren an Hals und Unterarm zugefügt sowie mit dem Knie gegen dessen Rippen getreten haben soll, sei der 40-Jährige ausgerastet.