PCR-Tests in OÖ nur noch bei Spar oder in Apotheke

In Oberösterreich stehen künftig zwei Wege zur Verfügung, wie man seine fünf Gratis-PCR-Tests in Anspruch nehmen kann: entweder über die Aktion ooe-gurgelt in Zusammenarbeit mit Spar oder in den Apotheken. Neu ist, dass man sich zu Monatsbeginn für eine der beiden Varianten entscheiden muss, informierte Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) am Freitag nach einer Videokonferenz zwischen Gesundheitsministerium und Ländern.