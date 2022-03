Für WM-Kicker Pfeifenberger fehlte die Euphorie

Durststrecke wird auf zumindest 28 Jahre verlängert

Nach Österreichs Scheitern gegen Wales für die WM 2022 in Katar wird das zumindest bis 2026 (WM in Kanada, USA und Mexiko) so bleiben. „Eine unglaublich lange Zeit. Richtig schade für Österreich und für die Salzburger Spieler“, meinte Pfeifenberger. Mit Laimer, Lainer und Seiwald stand ein Trio in der Startelf. „Gerade für die tut es mir leid, weil sie ehrliche Mentalitätsspieler sind, wie wir es waren“, fühlt Heimo mit.