Absturzrisiko aktuell größer als Lawinengefahr

Während die Lawinengefahr am Wochenende eher in den Hintergrund rückt, warnen die Experten die Tourengeher vor Absturzrisiko am Morgen bzw. frühen Vormittag. Da ist die Schneedecke derzeit pickelhart gefroren. Der tödliche Unfall am Donnerstag im Karwendel zeigt, dass selbst die Besten gefährdet sind.