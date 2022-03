Zwei neue Saugwurm-Arten in Österreich entdeckt

Zu dem unangenehmen Hautausschlag kann es nach dem Schwimmen in stehenden Gewässern kommen, so die NHM-Wissenschaftler. Er wird von den Larven der Saugwürmer, den sogenannten Zerkarien (Bild oben), verursacht. Besonders bei längeren Hitzeperioden und Wassertemperaturen zwischen 26 und 28 Grad Celsius können, wenn in den Gewässern Tiere wie Wasserschnecken und Enten leben, gehäuft bis epidemieartig Fälle einer Badedermatitis auftreten.