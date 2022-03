Zug gegen Pkw: Auto 8 Meter weit weg geschleudert

Der 42-jährige Autolenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg wollte heute gegen 15.20 Uhr auf der L 637 einen signalgeregelten Bahnübergang in Groß St. Florian queren. Dabei dürfte er weder das Signal noch den herannahenden Zug bemerkt haben. Zeitgleich lenkte die 39-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg den Gelenkstriebwagen von Deutschlandsberg kommend in Richtung Bahnhof Groß Sankt Florian. Die Zuggarnitur erwischte den Pkw an der rechten hinteren Seite.