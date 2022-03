Nicht alle ziehen bei den neuen Corona-Regeln mit

Auch in Kärnten sieht man die neuen Absonderungsregeln kritisch. Man will sie aber so übernehmen wie vom Bund vorgeschlagen - mit einer großen Ausnahme: „Für die Krankenanstalten haben wir ausgeschlossen, dass das der Regelfall wird“, sagte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Nur „in ausgewählten Notsituationen“ werde es möglich sein, dass Spitalsmitarbeiter schon ab dem fünften Tag wieder am Arbeitsplatz erscheinen. Wen das betrifft, werde vor Ort geregelt.