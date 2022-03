„Bei Maskenpflicht hätten wir Clubs zugesperrt“

Kinos über Maskenpflicht nicht glücklich

Sehr wohl gilt nun wieder die Maskenpflicht in den Kinos - abgesehen vom Sitzplatz im Saal und in der Gastronomie. „Natürlich sind wir nicht besonders glücklich. Aber der Schritt scheint notwendig zu sein, wir werden uns natürlich an die gesetzlichen Vorgaben halten“, so Stefan Riedler von den Diesel-Kinos.