Landestheater geht mit neuem Spielplan baden

Bleibt eigentlich nur mehr eines ausbaufähig: Das Gebäude an sich. Am 11. Mai wird mit der Sanierung begonnen. „Der alte, knarzende Podestaufbau-Boden auf dem Balkon war eigentlich Stein des Anstoßes zur Renovierung“, erzählt Intendant Carl Philip von Maldeghem. Der Boden wird gleich am zweiten Bautag einem neuen, Störgeräusche gedämpften, weichen müssen. Danach werden historische, goldene Ornamente an der Decke freigelegt.