Nein zu Autokorso von Impfgegner ist jetzt fix

Die Polizei hat den für Freitagnachmittag angemeldeten Autokorso von Impfgegnern durch Linz nicht bewilligt. Grund der Untersagung war laut Polizeisprecher David Furtner, dass zur selben Zeit eine bereits genehmigte Groß-Kundgebung der Klima-Aktivisten Fridays For Future in der oö. Landeshauptstadt stattfindet. In der Stadt von einer Größe wie Linz sei dies nicht vertretbar, zumal sich die Demonstrationen auch zum Teil örtlich überschnitten hätten.