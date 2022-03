Die kleine Botin stiftet auch Frieden

Es ist der Friede „nebenbei“, den wir Eltern Tag ein, Tag aus bringen. Wir meistern jede Menge herausfordernder Situationen im Familienalltag, die uns regelmäßig an unsere Grenzen und darüber hinaus bringen. Konflikte, die es auszuhalten und zu begleiten gibt. Große Gefühle, beinharte Tatsachen, große und kleine Blessuren, denen wir täglich mehrfach begegnen und vor denen auch unsere Kinder nicht geschützt sind. Was wir tun, ist jeden Tag ein bisschen Frieden stiften, indem wir kuscheln und trösten, statt „Ist ja eh nix passiert!“ zu rufen. Wir bringen Frieden in unsere Familien, wenn wir die Kinder in den Schlaf begleiten, obwohl wir selber hundemüde sind und die Küche noch wartet. Wir trauern mit den Kleinen, wenn es hart daherkommt, und freuen uns mit, wenn es guten Grund dazu gibt, Luftsprünge zu machen - und das oft abwechselnd im Minutentakt.