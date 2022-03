Grüne Lunge der Stadt trocknet langsam aus

Keine Großstadt ist so grün wie Wien. Doch immer mehr Wiesen wurden versiegelt und Bäume gefällt. Im Sommer riss die Stadt deswegen Betonflächen auf, um dort neue Bäume zu pflanzen. Doch das hat zur Folge, dass viele Bäume „verdursten“. In den vergangenen Jahren seien in Wien bereits Tausende Jungbäume mangels Bewässerung abgestorben. Gerade jetzt wäre es besonders schlimm, da im März erst zwei Prozent der sonst üblichen Regenmenge gefallen sind. Das Problem mit dem Gießen ist dabei nichts Neues. Bereits im vergangenen Sommer benötigten die 150 Stadtgärtner Unterstützung. So wurden etwa im 21. und 22. Bezirk freiwillige Gießpaten gesucht. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.