Ein Mensch vertilgt pro Woche eine Kreditkarte

Fünf Gramm Plastik, etwa das Gewicht einer Kreditkarte - so viele winzige Plastikteilchen gelangen durchschnittlich pro Kopf und Woche in den menschlichen Magen-Darm-Trakt. Ob von den aufgenommenen Mikro- und Nanokunststoffen ein Gesundheitsrisiko ausgeht, wird in zahlreichen Studien untersucht, ist aber bisher weitgehend unbekannt. Ein Forscherteam der MedUni Wien hat den aktuellen Stand der Wissenschaft nun zusammengefasst.