Kärnten hat zwei der hundefreundlichsten Hotels

Seehotel Joainig Garni in Pörtschach am Wörthersee, 22. Platz / Nr. 14 Österreich / Nr. 2 Kärnten

Auf Platz 2 der hundefreundlichsten Hotels in Kärnten liegt das Seehotel Joainig Garni am Wörthersee. Das geschmackvolle Seehotel mit Rooftop-Panorama-Wellnessbereich beherbergt zwar nicht nur Gäste mit Hund, aber Familienurlauber mit Hund sind hier herzlich willkommen. Es gibt separate Zimmer, die extra für Gäste mit Hund abgestimmt sind. Diese Zimmer liegen im Erdgeschoss, haben einen leicht zu reinigenden Vinylboden und zu jedem dieser Zimmer gehört eine Terrasse mit eigenem eingezäunten Gartenabteil.