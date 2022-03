FC Chelsea darf gegen Real vor Heimfans antreten!

Chelsea hat den Alaba-Arbeitgeber Real am 6. April (21 Uhr) zu Gast, das Rückspiel folgt am 12. April (21 Uhr) in Spanien. Ebenfalls auf große Fan-Unterstützung können die „Blues“ im FA-Cup-Halbfinale gegen Crystal Palace bauen, das am 16. April im Londoner Wembley Stadion durchgeführt wird.