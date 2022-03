David Alaba will WM-Traum in Cardiff näherkommen!

David Alaba hat am Vortag des Halbfinales im WM-Playoff noch einmal die Bedeutung der Partie in Wales hervorgehoben - auch die Bedeutung für ihn selbst! Eine WM-Teilnahme fehlt dem Real-Madrid-Star noch in seiner Vita. Bei einem Sieg am Donnerstag (20.45 Uhr) in Cardiff würde ihn nur noch ein Spiel davon trennen. „Eine WM spielen zu dürfen ist für jeden Fußballer auf diesem Niveau ein Traum“, sagte Alaba im Cardiff City Stadium.