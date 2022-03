Selenskyj-Rede ist mit Neutralität vereinbar

Präsident: Ansinnen, die gegen Neutralität sind, benennen

Zur umstrittenen Frage einer Einladung an Selenskyj, sich im Nationalrat oder bei einer Demonstration an Österreich zu wenden, sieht Van der Bellen „nicht, inwieweit das mit der Neutralität unvereinbar sein sollte. Selbst wenn Präsident Selenskyj Ansinnen an Österreich hätte, die mit der Neutralität nicht vereinbar sind, dann liegt es an uns, das dann auch zu sagen“, sagte Van der Bellen gegenüber Journalisten.