Get Well Soon: Immer an die Utopie glauben

Wiederkehrend am Album ist die Kernfrage, warum Optimismus in der Gesellschaft fast immer von Religion oder Spiritualität gepachtet wird. „Es muss doch im Leben auch andere Wege geben, als immer nur zu sagen, im Jenseits wird’s dann gut. Man muss auch mit beiden Beinen fest im Leben stehen können, ohne permanent pessimistisch zu sein. Vielleicht will ich das Wort Amen wieder ins Weltliche zurückholen. Das klingt jetzt extrem pathetisch, aber es ist so.“ Musikalisch mäandert Gropper zwischen melancholischen Nachdenkmomenten, oszillierenden Traumwelten und partiell eingesetzten, eruptiven Momenten. „Amen“ versprüht eine umfassende Grandezza und bestätigt den Alleinstellungsstatus des Künstlers. Get Well Soon klingt eben wie nichts sonst und nichts sonst erinnert an Get Well Soon.