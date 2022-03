Schüsse aus Fenster führten zu Nazi-Sammlung

Kurz vor 18 Uhr meldete der 24-Jährige, dass in der Speckbacherstraße in Innsbruck ein Mann aus einem Fenster seiner Wohnung im ersten Stock mit einer Luftdruckwaffe auf Personen auf der Straße schießen würde. Kurze Zeit später trafen drei Streifen, darunter auch Kräfte der „Schnellen Interventionsgruppe“ (SIG), am Einsatzort ein. „Der Anrufer gab an, dass er von zwei Projektilen oder Kugeln getroffen worden sei, welche seiner Meinung nach von einer Luftdruckwaffe bzw. Softgun stammen würden und zeigte den Einsatzkräften das Fenster, aus welcher seiner Meinung nach die Schüsse abgegeben wurden“, heißt es seitens der Polizei.