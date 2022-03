Charlene aufgetaucht: Rätselhafter Flug nach Bern

Wieder Scheidungsgerüchte

Es heißt, für Charlene sei Roc Agel ein magischer Ort, an dem sie Frieden findet. Dort verbrachte sie mit den Kindern viel Zeit während der Corona-Pandemie 2020. Das französische Magazin „Voici“ will von einer palastinternen Quelle erfahren haben, dass Charlene in Roc Agel sei, weil sie sich geweigert habe, in den Palast zurückzukehren und behauptet, Charlene und Albert hätten über eine Scheidung gesprochen, was der Fürst aber auf jeden Fall verhindern wolle.