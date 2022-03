Traditionsduell mit Violett im Zeichen der Ukraine

Das Duell der beiden Klubs steht ganz im Zeichen der Ukraine. Von jedem verkauften Ticket spenden die Salzburger zwei Euro an Menschen im Kriegsgebiet. Zudem wird es auch Spendenboxen geben. „Es steht in unserer Verantwortung, den Leuten in der Ukraine zu helfen. Das ist eine tolle Aktion des Vereins“, ist der Trainer begeistert. Weniger glücklich war der 45-Jährige mit der bisherigen Vorbereitung. „Wir hatten mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Schön langsam werden aber alle Spieler wieder gesund.“