Regierung beim Grundverkehr schneller als erlaubt

Das führt zur kuriosen Situation, dass heute Vormittag zwar über die Dringlichkeit des Themas gesprochen wird, der Antrag aber nicht am Nachmittag, sondern erst in den nächsten Wochen inhaltlich behandelt wird. Die FPÖ deckte den Fehler auf. „Die kreative Auslegung der Geschäftsordnung muss ein Ende haben“, fordert FPÖ-Chefin Marlene Svazek ein. ÖVP-Klubchef Wolfgang Mayer gesteht zerknirscht ein: „Das nehme ich auf meine Kappe.“ Der Antrag solle aber die „SPÖ in eine inhaltliche Diskussion zwingen“. Die Debatte wird interessant, denn auch die Roten ärgern sich über die Geschäftsordnungstricks der ÖVP.