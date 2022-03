Eine neue Bleibe für Ukrainer

Seit der Eröffnung des Ankunftszentrums in der Messe haben sich 1238 Menschen aus der Ukraine registriert – davon ist jedoch der Großteil weitergereist. 431 geflüchtete Ukrainer sind in Salzburg geblieben. Von den prognostizierten 5000 Menschen ist man also – zumindest zurzeit – weit entfernt. Bis dauerhafte Quartiere zur Verfügung stehen, sind die Flüchtlinge in Hotels oder anderen Unterkünften untergebracht.