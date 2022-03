Tamsweg wird doch zum Unterschlupf

„Uns ist es wichtig, dass hier die geflüchteten Menschen aus der Ukraine einen vorübergehenden, fixen Aufenthaltsort haben. In diesen Wohnungen können sie so lange bleiben, wie sie unsere Unterstützung brauchen“, sagt Sozialreferent Heinrich Schellhorn über die Unterkunft in Tamsweg. 76 Plätze in insgesamt 19 Selbstversorger-Wohnungen stehen ab Montag zur Verfügung.