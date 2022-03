Staatsanwaltschaft ermittelt wegen NS-Chatgruppe

Erste Verurteilung

Als Beschuldigte werden nur jene geführt, welche aktiv Nachrichten gepostet haben. Gegen einzelne Beschuldigte laufen noch Ermittlungen. Einige fallen zudem in die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaften in Wien und in Graz. Der erste Angeklagte stand Anfang dieser Woche wegen Wiederbetätigung in Eisenstadt vor Gericht. Er soll 2017 Bilder und Nachrichten in die „Schützenverein“-Gruppe gestellt haben. Er erhielt eine bedingte Haft- und eine unbedingte Geldstrafe - nicht rechtskräftig.