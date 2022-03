Sepp Straka will wieder Geschichte schreiben

Golf-Profi Sepp Straka will den Schwung der vergangenen Wochen auch zu den am Mittwoch beginnenden World Golf Championships in Austin (Texas) mitnehmen. Der Austro-Amerikaner rutschte als damaliger Weltranglisten-69. noch ins 64-Teilnehmer-Feld, in dem fast alles vertreten ist, was Rang und Namen hat. Nach dem Sieg beim Honda Classic Ende Februar sowie Platz neun beim Players Championship in der Vorwoche scheint Straka auch für das Turnier im Matchplay-Format gerüstet.