Pädagoginnen streikten für bessere Bedingungen

Es fehlt an Geld, Personal und auch an Mitsprache

Probleme gibt es viele, entsprechend umfangreich sind die Forderungen. So bindet die Flut an administrativen Aufgaben die Pädagoginnen so, dass sie nicht im gewünschten Umfang zu ihrer eigentlichen Arbeit kommen. Hier fordern die Betroffenen schnelle Hilfe durch Assistenz- und Verwaltungspersonal, das es bisher in den Kinderbetreuungseinrichtungen nicht gibt. Zudem wünschen sie sich kräftige Finanzspritzen vom Bund. „Wir fordern jedes Jahr 250 Millionen Euro mehr“, sagt dazu Petra Berger-Ratley vom österreichischen Gewerkschaftsbund. „Außerdem wollen wir mitreden“, ergänzt eine Pädagogin. So sollen Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund in Zukunft im Beirat für Elementarpädagogik vertreten sein.