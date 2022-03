Psychologische Hilfe bald per Sprachnachricht

Der Brisanz dieses Themas sind sich Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm und der oö. Jugendlandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) bei einem Pressegespräch mit jungen Redakteuren in Linz bewusst: „Die eine goldene Maßnahme gibt es bei diesem Thema leider nicht. Es braucht einen Mix aus klinischer Hilfe und psychologischer Beratung“, so die gebürtige Mühlviertlerin Plakolm. Laut Hattmannsdorfer sind neue Formen der Beratung geplant: „Es wird derzeit an einer psychologischen Beratung per Chat und Sprachnachricht gearbeitet. Junge Menschen telefonieren nicht mehr, sie chatten lieber.“