Stan Wawrinka kehrt nach über einem Jahr zurück

Wawrinka hatte sich im Vorjahr zwei Fuß-Operationen unterziehen müssen. Der dreifache Grand-Slam-Sieger, der mittlerweile auf Platz 232 zurückgefallen ist, bestreitet kommende Woche in Marbella ein Challenger-Turnier. Es ist sein erster Einsatz seit Anfang März 2021 in Doha. Wawrinka wird in Spanien Geburtstag feiern, er wird am Montag 37.